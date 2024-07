Dois homens e uma mulher são presos por tráfico de drogas em Resende - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Dois homens e uma mulher são presos por tráfico de drogas em ResendeFoto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 17/07/2024 18:09

Resende - Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (17). A prisão aconteceu na Rua Elvira Matos Silva, no bairro Novo Surubi, em Resende (RJ).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam no endereço quando avistaram um suspeito e decidiram realizar a abordagem. Com ele foram arrecadados 35 de pinos de cocaína.

Ao ser questionado, o homem confessou que tinha mais entorpecentes em sua residência e indicou o lugar. Os policiais seguiram para o endereço e encontraram a esposa do suspeito e outro homem.

No local, a polícia apreendeu 1080 pedras de crack, 1400 pinos de R$10, 720 pinos de R$30 de cocaína, seis ervas secas, 275 munições calibre 9mm, 76 munições calibre 40mm, 83 munições calibre 7.62, 53 munições de 5.56 e 134 munições calibre 38, 136 munições calibre 380, duas granadas, quatro aparelhos , um revólver da marca, um fuzil cal. 7.62, três carregadores de fuzil 5.56, um carregado de 9mm, um carregador prolongado de 9mm, um rádio transmissor com base carregadora, um caderno de anotações e R$ 3.690,00 em dinheiro.



Os dois homens e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Resende. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.