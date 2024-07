Publicado 15/07/2024 23:37

Resende - Um homem é preso por apropriação indébita por volta das 13h30 deste domingo (14). A prisão aconteceu na altura do km 306, na pista sentido Rio de Janeiro, em Resende.

Uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal estava realizando uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando teve a atenção voltada para um veículo com placa do Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, em consulta aos sistemas disponíveis foi verificado haver um registro de Apropriação Indébita para o veículo, na data de 20/05/2024.

Questionado pelos agentes, o condutor, de 42 anos, alegou q havia adquirido o veículo de outro indivíduo e que pagou R$ 56.000 à vista e o restante em 12 parcelas de R$ 3.000,00. Disse ainda que algum tempo depois recebeu ligação de uma outra pessoa informando ser o proprietário real do veículo e que o homem com quem ele havia fechado o negócio seria um intermediário e q este intermediário não teria lhe repassado o dinheiro. Ainda segundo o condutor, o proprietário solicitou a devolução do veículo, mas ele recusou.

Diante da constatação do registro de Apropriação Indébita existente, o homem foi detido e encaminhado junto com o veículo para a 89ª DP de Resende para a realização das providências de praxe e do registro da recuperação do veículo.