Publicado 11/07/2024 21:13

Resende - De acordo com um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, 51 motoristas foram multados por dirigirem embriagados e 6 foram presos na Via Dutra. Os dados são do primeiro semestre deste ano.

Os últimos casos aconteceram em Resende neste fim de semana. No sábado (6), um idoso de 64 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e por provocar um acidente. Segundo a PRF, o veículo do motorista bateu na traseira de outro.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Resende e vai responder por embriaguez ao volante. A pena pelo crime varia de seis meses a três anos de detenção. O condutor também foi multado em R$ 2.934,70 e teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

O outro acidente aconteceu no domingo à noite, quando dois carros bateram e um dos motoristas estava embriagado. Ele foi multado em R$ 3.228,17 pela recusa e por avançar o sinal de parada obrigatória que existe no local onde o acidente ocorreu.



Segundo o código de trânsito brasileiro dirigir sob a influência de ácool e infração gravíssima.