Publicado 09/07/2024 23:18

Resende – O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) anunciou na última quarta-feira (3) a decisão de criar uma linha de ônibus conectando Resende à Cabo Frio.



Melhorar a mobilidade regional é o principal objetivo do projeto. Segundo o documento, a tarifa vai custa R$ 118 e as primeiras viagens devem acontecer esta semana. A empresa responsável pelo percurso será a Viação Cidade do Aço e os ônibus serão da linha executivos e refrigerados.

A origem de cada trajeto vai acontecer uma vez por semana de cada ponto final: do Terminal Rodoviário de Resende às 18h, nas sextas-feiras, e do Terminal Rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio, às 17h, em todos os domingos.



O itinerário começa no Terminal Rodoviário de Resende e passa por algumas cidades como Volta Redonda, Barra Mansa e Paracambi, antes de chegar ao litoral pela Rodovia RJ 124 e finalmente ao Terminal Rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio.



De acordo com o Leonardo Matias, presidente do Detro-RJ, o esperado é que essa seja uma contribuição positiva tanto para o turismo regional quanto para a conexão entre interior e litoral do estado.