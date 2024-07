Publicado 08/07/2024 21:14

Resende - Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada de domingo (7), em Resende (RJ). O homicídio aconteceu na Avenida das Camélias, no distrito de Engenheiro Passos.



De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por populares que afirmaram que havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo próximo a base do SAMU. Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma enfermeira que constatou o óbito de um jovem de 19 anos, provocada por disparo de arma de fogo.

O sogro da vítima disse a polícia que testemunhou o fato e que dois indivíduos, com roupas camufladas e toucas "ninja", entraram no imóvel e efetuaram disparos contra o jovem. Ele informou ainda que do lado de fora haviam mais dois homens não identificados.

Uma equipe da perícia foi acionada para ajudar a Polícia Civil nas investigações. No local, os agentes constataram que foram realizados oito disparos na região das costas do jovem e quatro na cabeça. Em seguida o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Resende, que é responsável pela investigação.