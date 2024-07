Centro Educacional para Autistas é inaugurado em Resende - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 04/07/2024 16:48

Resende - Uma unidade educacional para autistas será inaugurada nesta sexta-feira (5) em Resende (RJ). A cerimônia de entrega vai acontecer às 8h. O espaço é destinado ao tratamento e acompanhamento de pessoas com deficiências ocultas.

Neste primeiro momento, o prédio entregue é onde vai funcionar a Unidade Educacional Municipal para Autistas de Resende (UEMAR). Ao todo terão 12 salas de atendimentos no local, divididas entre espaços de aprendizagem, autocuidado, comunicação, educação física, atividades acadêmicas, entre outros.



Segundo a prefeitura, a estrutura foi feita pensando nas necessidades individuais dos alunos, favorecendo um ambiente mais previsível, organizado e estruturado. A UEMAR vai funcionar dentro do Espaço dos Girassóis, que é um centro multidisciplinar que vai abrigar, posteriormente, outras unidades também.

No espaço, terão atendimentos do Centro Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais (Cedevir), Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado a Deficiente Auditivos (Cedear) e do Centro Municipal de Atendimento aos Autistas de Resende (Cemear).





A cerimônia de entrega vai acontecer a partir das 8h, na Rua Cel. Prof. Joffre Coelho Chagas, nº 79 (ao lado do estacionamento do CIEP).