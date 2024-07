Publicado 04/07/2024 15:26

Resende - Uma campanha de vacinação contra a Influenza, Covid-19 e Dengue vai acontecer neste sábado, dia 6 de julho, no Resende Shopping, em Resende (RJ). A vacinação será das 12h às 18h e, no caso de crianças e adolescentes, será necessário levar o cartão de vacina, cartão do SUS e CPF.

Segundo a prefeitura, para receber os imunizantes, é preciso respeitar o público-alvo de cada um. A vacina do Covid é apenas para o grupo prioritário, a Dengue para crianças de 10 a 14 anos e a Influenza para toda a população acima de 6 meses de idade.

Confira abaixo o grupo prioritário para receber a vacina contra o Covid:

- Idosos a partir de 60 anos;

- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência:

Gestantes e puérperas;

- Indigenas;

- Ribeirinhos e quilombolas

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas imunocomprometidas;

- Pessoas privadas de liberdade;

- Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

- Profissionais do sistema prisional:

- Pessoas em situação de rua.



O intervalo entre as doses deve ser de 6 meses para gestantes, puérperas, pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos e de 1 ano para os demais grupos. Vale reforçar que todas as vacinas do calendário nacional de vacinação também estarão disponíveis.



O Resende Shopping fica na Avenida Saturnino Braga, 369, Centro, Resende. A ação vai acontecer no 3° andar, mesmo da praça de alimentação.





