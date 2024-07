Publicado 03/07/2024 19:27

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende realizou nesta terça-feira (2) a instalação de 17 pontos de internet no distrito de Engenheiro Passos. A Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação da cidade criou uma rede sem fio a uma distância de 19 km.

Com o novo sistema, aproximadamente 8 mil moradores serão beneficiados. O objetivo é ampliar a rede de internet gratuita e de boa qualidade aos moradores da localidade, para que sejam cada vez mais conectados. Para acessar a internet gratuita, é necessário entrar na rede wi-fi pelo dispositivo e fazer um cadastro simples com usuário e senha.De acordo com a prefeitura, os técnicos utilizaram uma rede de fibra óptica de 19,5 km, que vai até a Cidade Alegria, e implementaram uma nova rede sem fio a uma distância de 19 km através de rádio comunicação. Todo o percurso do link é de 38,5 km.Os locais atendidos pela expansão da rede: Administração Regional; CETEP; praças 1 e 2, da Cohab e do Centro; base do SAMU; Estação Ferroviária; Escola Municipal Augusto de Carvalho; Creche Rubens Lamin; Posto de Saúde da Família Engenheiro Passos; DPO; centros de Fisioterapia e de Especialidade Clínica; Balneário; Ginásio do Centro e Campo Society.