A Prefeitura Municipal de Resende realizou a premiação da 16ª edição do Concurso Internacional Canguru de Matemática Brasil na última sexta-feira (28).Foto: Divulgação/ João Felipe Alves

Publicado 02/07/2024 11:20

Resende - Alunos da rede municipal de Resende (RJ) foram premiados na última sexta-feira (28) na 16ª edição do Concurso Internacional Canguru de Matemática Brasil. A premiação aconteceu no Teatro do Colégio Salesiano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ao todo 76 alunos atingiram as médias da nota de corte e receberam prêmios entre medalhas de ouro, prata bronze e honra ao mérito. Um aluno da E.M. Noel de Carvalho recebeu a medalha de ouro, sete receberam prata, 23 a de bronze e 45 de honra ao mérito.



Este é um concurso internacional e uma das maiores olimpíadas estudantis do mundo, que aconteceu nos dias 26 e 27 de março em Resende. As provas foram realizadas simultaneamente em várias cidades do país e do mundo.



Em todo o Brasil, mais de 2,5 milhões de estudantes já participaram do concurso. Segundo a secretária de Educação, Rosa Frech, a edição desse ano é um marco para Resende e tem como objetivo elevar o padrão de educação e proporcionar aos alunos a oportunidade de competir e se destacar em uma plataforma internacional.