Publicado 28/06/2024 16:25

Resende - Um jovem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (28). O duplo homicídio aconteceu no bairro Novo Surubi, em uma localidade conhecida como "Buracão".

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local verificar um disparo de arma de fogo. Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram um jovem, de 25 anos, e uma mulher, de 59 anos, já sem vida.

Outros dois jovens estavam na casa no momento do crime, mas fugiram do local. Um deles acabou atingido de raspão no braço e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O jovem foi atendido e liberado para que ele pudesse prestar depoimento na delegacia da cidade. Em depoimento, ele informou que três indivíduos entraram na residência e efetuaram disparos de arma de fogo.

Uma equipe da perícia esteve no local para ajudar a Polícia Civil nas investigações e encontrou 43 estojos de calibre 9mm e dois projéteis do mesmo calibre.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda e o caso registrado na delegacia de Resende.