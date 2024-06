Suspeitos de tráfico fogem, mas PM apreende drogas em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 26/06/2024 16:52

Resende - Três suspeitos de praticarem tráfico de drogas conseguiram fugir da polícia na noite desta terça-feira (25), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do serviço Reservado estava realizando um monitoramento no endereço, onde foi possível visualizar três indivíduos vendendo drogas. Diante dos fatos, outros policiais também foram até o local. Ao chegarem no endereço, os suspeitos avistaram a viatura e conseguiram fugir por uma área de mata.

Ao realizar buscas pelo terreno, a PM apreendeu diversas sacolas plásticas enterradas em buracos, contendo 20 tabletinhos maconha de R$50, 44 trouxinhas maconha de R$10, 50 pinos cocaína R$20, 27 Skank de R$20, 40 Skank de R$10, 70 trouxinhas maconha de R$5, um revólver calibre 32 com numeração raspada e R$ 6.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Resende, que está responsável sobre o caso.