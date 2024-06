Publicado 24/06/2024 20:57

As inscrições para um curso de programação e desenvolvimento de software, chamado "CO.DE School", estão abertas nesta segunda-feira (24), em Resende (RJ). O prazo final é no dia 3 de julho, próxima quarta-feira.

Essa iniciativa é uma parceria da Volkswagen Caminhões e Automóveis com a FIRJAN e também com o SENAI. O objetivo é promover a capacitação de jovens que têm interesse na área de tecnologia. Ao todo são 32 vagas e as que sobrarem serão redirecionadas para funcionários da área de produção nas fábricas de Resende. Para selecionar, a empresa vai priorizar mulheres, pessoas pretas, pardas, indígenas, com deficiência e membros da comunidade LGBTQIAPN+.





O curso tem duração de 12 meses (um ano), com um total de 700 horas para que os alunos consigam absorver todo o conteúdo em sala de aula. Entre as disciplinas aplicadas terão: Fundamentos de programação de aplicativos; Programação aplicada à análise de dados e Fundamentos de gestão de projetos aplicados.



Os interessados precisam ser maior de 18 anos, ensino médio completo e ter conhecimento em sistemas operacionais e ferramentas de internet e escritório. A seleção também é realizada com base na renda per capita da família de cada inscrito.