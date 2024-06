Publicado 21/06/2024 18:01

Resende - A Casa da Cultura Macedo Miranda vai realizar na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, a 2º edição do Seminário Temático. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Resende que será realizada no Museu de Arte Moderna de Resende, no Centro da cidade.

A primeira edição aconteceu no ano passado em celebração ao Dia da Pessoa Museóloga. O historiador Ângelo de Paula abordou o tema "Museu como Patrimônio". Este ano, o motivo de comemoração é em razão da museóloga, Tatiana Avelino, cursar o mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Além da Tatiana, o evento vai contar também com a participação da Ângela Coli, professora de artes e restauradora do Museu de Arte Moderna de Resende. O objetivo do seminário é promover debates e conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o patrimônio cultural do município.



O evento vai ser realizado na sede do Museu de Arte Moderna de Resende, a partir das 10h. O endereço é na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. A entrada é gratuita. O telefone para contato ou outras informações é (24) 3360-4470.