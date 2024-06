Resende realiza campanha de vacinação neste sábado - Foto: Divulgação/PMR

Resende realiza campanha de vacinação neste sábadoFoto: Divulgação/PMR

Publicado 20/06/2024 16:44

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, realiza uma campanha de vacinação contra a dengue, covid-19 e influenza neste sábado (22). A imunização vai acontecer no Resende Shopping das 12h às 18h, na Avenida Saturnino Braga, no Centro.

A Campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação da população contra a dengue, covid-19 e influenza. Qualquer morador com idade a partir de 6 meses pode receber o imunizante, somente a vacina da Dengue que deve ser aplicada na população de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.



No caso da vacina contra a Covid-19, o público alvo muda também. Essa imunização tem como foco vacinar o grupo prioritário que são: idosos a partir de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas imunocomprometidas, pessoas privadas de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

É fundamental respeitar o intervalo entre as doses de seis meses para gestantes, puérperas, pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos; e de um ano para os demais grupos.



Quem se enquadrar nos requisitos acima e puder receber a vacina, deve levar o CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação para atualizá-la.