Militar com carro clonado é preso na Via Dutra, em ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 19/06/2024 17:44

Resende - Um militar do exército foi preso com um veículo clonado por volta das 20h de terça-feira (18). O caso aconteceu na altura do km 305 da Via Dutra, em Resende (RJ).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático estava realizando uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico quando avistaram um veículo suspeito com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, trafegando pela rodovia.

Ao abordar o veículo, os agentes constataram que o condutor era um homem, Militar do Exército, de 24 anos, que alegou que tinha alugado o carro de um amigo de Volta Redonda para trabalhar de Uber, pagando R$ 500 por semana.

Os policiais realizaram uma inspeção veicular minuciosa no carro e verificaram que os itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone. O original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor, mas licenciado no Rio de Janeiro (RJ), estava com um registro de furto na data de 27/11/2023, em Mangaratiba (RJ).

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Resende junto com o veículo, para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo furtado.



Posteriormente, a PRF constatou ainda que o militar envolvido nessa ocorrência é o mesmo que foi flagrado 20 dias atrás com outro veículo roubado e conduzido à 89ª DP.