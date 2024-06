Publicado 14/06/2024 20:34 | Atualizado 14/06/2024 20:35

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende vai realizar um novo mutirão de exames de imagem neste fim de semana em Resende (RJ). A ação vai acontecer na Santa Casa da cidade, que fica na Praça Clemente Ferreira, nº 39, no bairro Lava-Pés.

No sábado, dia 15 de junho, serão realizados 40 ultrassons de doppler, 40 tomografias e 20 ressonâncias magnéticas. Já no domingo, dia 16 de junho, serão feitos 40 procedimentos de doppler. Todos os procedimentos são feitos em pacientes pré-agendados.





Essa é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do município com o objetivo de atender a população que não consegue realizar exames de rotina durante a semana, por conta de trabalho ou outros compromissos. Quem já tiver feito o agendamento, basta comparecer na Santa Casa com documento com foto e realizar o exame.