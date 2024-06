Publicado 12/06/2024 19:55

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende anunciou que a partir desta segunda-feira (10), passará a oferecer, no Pátio Administrativo, atendimento psicoterápico para servidores. O objetivo é dar suporte especializado para os funcionários.

Segundo a prefeitura, esta medida tem como foco diminuir os impactos psicológicos nos servidores, melhorar o bem-estar e o rendimento diário. Ordem afetiva, conjugal e possíveis insatisfações são alguns dos temas que serão abordados durante o atendimento.

Para participar o servidor tem que seguir alguns passos. Primeiro precisa realizar o atendimento na Escuta Psicológica, que é acompanhado por uma assistente social. Em seguida, com o encaminhamento em mãos, o funcionário poderá fazer o agendamento do atendimento psicoterápico.

Ainda de acordo com a prefeitura, as sessões têm duração de 40 a 60 minutos e serão feitas por alunos do último ano de psicologia da Universidade Estácio de Sá, supervisionadas pelos professores da instituição e pela psicóloga da prefeitura.



O atendimento vai acontecer às segundas e quartas-feiras em três horários: 9h, 10h e 11h. O sigilo profissional é garantido, ou seja, nada do que for falado na sessão, poderá ser repassado para outras pessoas.



O Atendimento ao Servidor funciona das 12h às 18h. O telefone é (24) 3354-3007 para realizar o agendamento.