Publicado 11/06/2024 17:29

Resende - Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida na noite de segunda-feira (10), em Resende (RJ). O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade Alegria, na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes estavam fazendo um patrulhamento na localidade quando receberam denúncia de tráfico de drogas no endereço. Ao entrarem na rua com a viatura, avistaram um suspeito que, no momento que percebeu a movimentação da polícia, fugiu.

Os policiais tentaram localizar o homem, mas não conseguira. Ao fazerem buscas pelo local, eles encontraram uma bolsa com 91 pinos de cocaína, 80 pedras de crack, 62 trouxinhas de maconha, quatro tiras de tiras de skank e R$81.



Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Resende.