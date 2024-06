Publicado 07/06/2024 17:58

Resende - Suspeito, de 67 anos de idade, foi preso nesta quinta-feira (6) em Resende (RJ). A prisão aconteceu no bairro Campos Elíseos, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ele é acusado de assediar uma funcionário de uma clínica odontológica na cidade.

Ainda segundo informações levantadas pela polícia, o crime aconteceu por volta de 7h30, no mesmo bairro onde ele foi preso. O idoso era paciente na clínica e a abordou na Rua Luiz Pistarini quando ela estava no caminho para o trabalho.



A vítima disse, em depoimento, que a ação durou 2 minutos, que ele a agarrou pelos braços e disse: "estou muito feliz por ter colocado meus dentes que me dá até vontade de te beijar, eu não tinha reparado o quanto você é bonita, você é casada?" e "poxa, a gente que não tr@*$@ mais fica complicado".

A Polícia Civil conseguiu a gravação deste momento por uma câmera de segurança. O idoso foi encaminhado para a delegacia de Resende e vai responder por importunação sexual.