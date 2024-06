Publicado 05/06/2024 19:53

Resende - A 10ª edição da Feira do Livro de Resende começa nesta quinta-feira com uma extensa programação para todos os amantes da leitura mergulharem no universo literário. A FLIR tem início no dia 6 de junho e vai até o 9 de junho, na área de Exposições de Resende, que fica no bairro Morada da Colina.

O tema deste ano é "Vozes Afro-Brasileiras: Passado, Presente e Futuro" e tem como objetivo celebrar a contribuição da cultura afro-brasileira para a identidade nacional e a diversidade cultural do Brasil. Na edição deste ano, o homenageado será o resendense Mano Elói.

Nascido em 1888 no distrito de Engenheiro Passos, que na época era uma localidade conhecida como Vila Boa Vista, Elói Antero Dias foi um importante personagem para o cenário cultural brasileiro como intelectual e sambista que deixou um legado marcante na história do samba.



De acordo com a organização do evento, a FLIR 2024 será um ponto de encontro para escritores, educadores e artistas, destacando a produção artística local e reunindo todos em um só lugar. Ao todo mais de 300 artistas participarão e aproximadamente 25 expositores.

O evento também vai contar com palestras, bate-papos, oficinas no Auditório Literário. Cerca de 70 escritores participarão dando autógrafos e lançando livros no Espaço do Escritor, além dos convidados especiais reconhecidos nacionalmente.



A FLIR começa nesta quinta-feira (6) e vai até domingo, dia 9 de junho. A entrada é gratuita.