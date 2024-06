Publicado 04/06/2024 15:36

Resende - A exposição 'Arte na Capa' em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay começou nesta segunda-feira(3) e vai até o dia 28 de junho. Esta é uma iniciativa realizada pela Prefeitura de Resende e pela Casa de Cultura Macedo Miranda, em Resende (RJ).

O Dia Internacional do Orgulho LGBT ou Dia do Orgulho Gay é comemorado todos os anos do dia 28 de junho. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária.



A iniciativa acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS), na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro Histórico. A exposição já começou no dia 03 e vai até o dia 28 de Junho. O horário de visitação é das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira.



Para mais informações, o telefone é (24) 3360-4470.