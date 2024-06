Publicado 31/05/2024 22:06

Resende - Neste sábado (1) e domingo (2) o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Resende, estarão na no bairro Surubi realizando cadastros para o processo de regularização fundiária.

Regularizar a construção retira o imóvel da clandestinidade e traz diversas vantagens e garantias ao proprietário, como evitar o risco de multas por fiscalização.

Os agentes do ITERJ realizarão as visitas das 9h às 17h. Caso o morador não esteja em casa, é possível agendar pelo QR code ou telefone do panfleto que estará na caixa de correio de cada residência.

Durante a regularização é necessário apresentar os seguintes documentos:

- RG ou CNH;

- CPF;

- Comprovante de residência dos últimos 3 meses;

- Certidão de óbito (caso necessário);

- Certidão de casamento.