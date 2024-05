Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em Resende - Foto: Divulgação/PM

Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em ResendeFoto: Divulgação/PM

Publicado 28/05/2024 20:34 | Atualizado 28/05/2024 20:35

Resende - Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido e um jovem, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas em Resende (RJ). Caso aconteceu na Rua Um, no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de inteligência estava monitorando suspeitos de realizarem tráfico de drogas naquela localidade. Ao chegarem no local, os agentes se aproximaram dos indivíduos e deram voz de parada.

O jovem fugiu com uma pochete na mão, enquanto o adolescente foi abordado. Com ele foram apreendidas 79 pedras de crack e um aparelho celular. Após buscas, o jovem foi encontrado e com ele a polícia apreendeu 31 tiras de maconha, 51 pinos de cocaína, 33 tubinhos de cheirinho da loló, um aparelho de celular e R$ 202.

Os dois e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Resende. O jovem foi preso e vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e aliciação de menores e o adolescente ficou apreendido no art. 33,35 da mesma lei.