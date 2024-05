PRF recupera veículo furtado na Via Dutra, em Resende - Foto: Divulgação/PRF

PRF recupera veículo furtado na Via Dutra, em ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 27/05/2024 19:34

Resende - Na manhã desta segunda-feira (27) a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo furtado na Via Dutra, na altura do km 312 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo.

Segundo a PRF, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático estava em ronda quando um carro chamou a atenção dos agentes. Eles abordaram e identificaram o condutor, de 24 anos, e o passageiro, de 22 anos de idade. De acordo com a polícia, o veículo estava com sinais de adulteração e que as informações constatadas correspondiam a um outro veículo, de igual marca e modelo, com registro de furto em fevereiro deste ano.

Os policiais constataram ainda que o condutor e o passageiro eram militares da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Segundo depoimento, o jovem que estava conduzindo o veículo informou que encontrou o veículo através de um conhecido em uma plataforma digital há três meses. Disse ainda que fez transferências para este indivíduo, negociou e pagou o valor de 20 mil reais.

Já o passageiro disse que estava apenas de carona e que os dois estavam voltando de Minas Gerais, de uma partida de futebol, com destino ao Batalhão do Exército. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Resende, onde foi registrado o caso como furto, o veículo apreendido e realizado os demais procedimentos cabíveis.