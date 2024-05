Publicado 23/05/2024 21:05

Resende - A Polícia Civil de Resende está investigando um caso de montagens de fotos utilizando inteligência artificial em Resende (RJ). Cinco alunos, com idades entre 14 e 15 anos, da mesma sala de aula, estão envolvidos. O caso aconteceu em uma escola particular da cidade. Segundo as vítimas, os colegas de classe fizeram recortes do rosto de cada uma, colocaram em corpos de mulheres nuas e espalharam em aplicativos de mensagens.

Assim que tiveram conhecimento da manipulação das fotos na última sexta-feira (17), os pais das alunas foram chamados pela direção da escola para conversar sobre o ocorrido. Após a conversa, eles decidiram abrir um boletim de ocorrência na delegacia de Resende.

De acordo com o delegado da 89ª Delegacia de Polícia (DP), Michel Floroschk, cinco estudantes teriam usado a IA para criar diversas fotos de alunas nuas. A partir disso, um inquérito foi instaurado para investigação.

Ao todo nove estudantes tiveram seus rostos montados em fotos de mulheres nuas. Segundo relato de familiares das vítimas, os autores do crime foram colegas que estudavam com elas desde os 3 anos de idade na mesma sala. De acordo com o delegado de Resende, as estudantes com seus familiares procuraram a delegacia para denunciarem o caso. Disse ainda que as adolescentes narraram que colegas de turmas haviam retirado fotos das redes sociais das vítimas, manipulado e despidos as moças com a inteligência artificial.



Segundo a Polícia Civil, os envolvidos já começaram a serem ouvidos na delegacia. Alguns deles, de acordo com o delegado, confessaram que manipularam as fotos e outros que espalharam pelo aplicativo de mensagens.

Esse caso está sendo tratado como fake news e exposição vexatória, quando as vítimas passam por constrangimento ou são expostas ao ridículo.