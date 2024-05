Acidente entre motociclista e ciclista deixa dois feridos na Via Dutra, em Resende - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 21/05/2024 10:24

Resende - Um acidente entre um motociclista e um ciclista aconteceu na manhã desta terça-feira (21). A batida aconteceu na altura do km 306 da Via Dutra, em Resende, próximo ao acesso do bairro Fazenda da Barra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um jovem, de 21 anos, estava trafegando de moto pela faixa da esquerda, quando avistou uma pessoa atravessando a pista empurrando uma bicicleta. Segundo o motociclista, no meio da pista o ciclista desistiu e resolveu voltar, mas o condutor da moto não conseguiu desviar e atropelou a bicicleta.

Com a batida, a bicicleta partiu ao meio, o ciclista caiu na pista com fratura em uma das pernas e o motociclista ficou ferido. Todos foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende.