Publicado 20/05/2024 19:07

Resende - O Sine de Resende está com inscrições abertas para sete cursos de qualificação gratuitos na cidade. As oportunidades são na modalidade presencial e com vagas limitadas.



Confira abaixo os cursos disponíveis e as datas de início das aulas:



- Assistente de controle de qualidade (03/06)

- Almoxarife (03/06)

- Mecânico de motores ciclo otto (04 e 17/06)

- Eletricista de obras (01/07)

- Desenvolvedor de projetos maker em fablab (01/07)

- Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos (22/07)

- Operador de computador (31/07)





Para fazer a matrícula é necessário levar a cópia do RG, CPF, cópia do comprovante de escolaridade, comprovante de residência e, no caso de menor de idade, cópia do RG e CPF do responsável legal.

O Sine de Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, 104, no bairro Jardim Tropical. O horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17 horas.