Vacinação Antirrábica acontece neste sábado em Resende - Foto: Divulgação/ PMR

Vacinação Antirrábica acontece neste sábado em ResendeFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 23/05/2024 19:15

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende vai realizar a Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado (25). A ação será concentrada na região dos bairros Fazenda da Barra I, II, III e em outros bairros da cidade.

Segundo a prefeitura, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão na região das Barras

das 9h às 16h. A vacinação estará disponível para os moradores dos bairros: Fazenda da Barra I, II e III, Jardim Esperança, Parque Embaixador, Campo Belo, Morada da Barra/Maria Cândida, Parque Minas Gerais e Jardim do Sol.

Cães, gatos, bovinos, entre outros animais, podem transmitir a raiva, por isso é importante manter os animais vacinados contra a doença.