Publicado 21/05/2024 20:49

Resende - Um fogo em vegetação atingiu uma parte da área de mata na tarde desta terça-feira (21) próximo a Via Dutra, em Resende (RJ). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na altura do km 303, na pista sentido Rio de Janeiro.

Ainda segundo os bombeiros, a fumaça ficou densa e atrapalhou a visibilidade dos motoristas que estavam passando por aquele trecho no momento do incêndio, mas logo o fogo foi controlado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em casos como esse, a orientação é reduzir a velocidade e procurar um local seguro para parar o veículo. Além disso, se o condutor se deparar com situações como essa, deve ligar imediatamente para os bombeiros, no número 193, ou para a própria PRF, no número 191.