Publicado 22/05/2024 16:04

Resende - Um homem, de 26 anos, uma mulher, de 33 anos e uma adolescente, de 16 anos, deram entrada no Hospital de Emergência de Resende com ferimentos na noite desta terça-feira (21).

De acordo a Polícia Militar, os agentes foram até o Hospital de Emergência depois de receberem a informação de que três pessoas com ferimentos estavam no hospital para receber atendimento médico. No local, a polícia constatou que o homem havia sido baleado na panturrilha, a mulher teve um ferimento na cabeça e a adolescente havia sido agredida.

Segundo a PM, como eles ainda não conseguiram conversar com as vítimas, não foi possível saber o que aconteceu para que todos ficassem machucados, nem onde exatamente tudo ocorreu.

Esse caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.