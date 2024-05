Publicado 24/05/2024 15:23

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta sexta-feira (24) a vacinação contra a dengue na cidade. Nesta primeira fase, apenas crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos poderão receber o imunizante.

De acordo com a prefeitura, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde da cidade, seguindo o horário de funcionamento de cada uma. Os interessados devem levar a carteira de vacinação, CPF ou Cartão do SUS da criança ou adolescente, para que possa se vacinar.

A vacinação contra a dengue é composta por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Ainda segundo o governo municipal, neste período outras vacinas podem ser aplicadas simultaneamente sem maiores problemas.

Confira abaixo os locais e horários onde a vacina contra a dengue está disponível em Resende:

Postos de Saúde da Família (PSFs): segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (CMI): terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 16h



Policlínica do Manejo: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h