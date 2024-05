Publicado 23/05/2024 21:26

Resende - Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (22), pipoqueiro, de 66 anos, suspeito de mandar agredir adolescente, mãe e padrasto dentro de casa no bairro Surubi Velho, em Resende (RJ). A prisão aconteceu no bairro Jardim Brasília.

De acordo com a PM, as vítimas deram entrada no Hospital de Emergência de Resende na noite de terça-feira (21), quando o crime aconteceu. Segundo o relato das vítimas, quatro criminosos armados invadiram a casa procurando pela adolescente, de 15 anos. O padrasto, de 26 anos, e a mãe, de 33 anos, tentaram impedir. Durante o confronto, um dos bandidos atirou na panturrilha do padrasto.

Logo após o disparo, os três foram levados para uma área de mata, onde a mãe e a adolescente foram agredidas diversas vezes. Depois disso, os criminosos fugiram. Os três foram até o Hospital de Emergência para receber atendimento médico. De acordo com a unidade médica, a mulher sofreu ferimentos graves na cabeça e a adolescente teve lesões não informadas.



Após informações do crime, a Polícia Militar iniciou a investigação que apontou que a adolescente tinha um relacionamento com um idoso, de 66 anos, que é pipoqueiro.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Resende. Segundo a polícia, ele estaria insatisfeito com o término do relacionamento e se queixou com criminosos da localidade de que a adolescente teria roubado a moto que ele tinha dado de presente para ela.

Ele foi preso e vai responder por lesão corporal e tortura.