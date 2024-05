Publicado 24/05/2024 15:15

Resende - Um veículo tombou na manhã desta sexta-feira (24) na Via Dutra, na altura do km 312, em Resende (RJ). O tombamento aconteceu por volta de 5 horas, na pista sentido Rio de Janeiro da rodovia.

De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária que administra a estrada, o veículo era uma carreta, mas não houve queda de carga. O condutor sofreu ferimentos leves com o impacto do acidente. Ele foi socorrido, atendido no local e logo em seguida liberado.

Por conta do acidente, o trânsito fluiu apenas por uma das faixas, mas por volta das 8h já havia sido normalizado. Até a publicação dessa reportagem, as circunstâncias do acidente ainda eram desconhecidas.