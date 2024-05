Obras do Hospital do Câncer de Resende estão atrasadas - Foto: Jornal O Dia

Obras do Hospital do Câncer de Resende estão atrasadasFoto: Jornal O Dia

Publicado 24/05/2024 20:23

As obras do Hospital do Câncer, em Resende (RJ), passaram do prazo e ainda não foram concluídas, mas esse é só um detalhe tendo em vista todo o cenário ao redor da promessa do hospital oncológico. Desde 2021, quando o prédio da antiga Policlínica, no bairro Jardim Jalisco, foi desapropriado por R$ 4 milhões, os moradores estão esperando pela finalização da obra.

Para a construção e reforma, a prefeitura recebeu o investimento no valor de R$ 15 milhões. Em maio de 2023, um novo cheque no valor de R$ 27 milhões. Segundo o prefeito Diogo Balieiro, durante o recebimento do documento, aquele era o início da última fase de melhorias na unidade. Informou ainda que o valor de 27 milhões seria para comprar equipamentos para o Hospital do Câncer, que atenderia toda a região das Agulhas Negras, no interior do Estado.

No entanto, segundo o Ministério da Saúde, Resende não tem autorização para fornecer esse tipo de atendimento e nem solicitou a implementação desse tipo de serviço na cidade. Mesmo assim, durante a pandemia, o prefeito e o Tande Vieira, até então secretário de saúde, investiram no discurso de que conquistaram um hospital do câncer para Resende.

Segundo a prefeitura, a criação do hospital tem como objetivo ser uma extensão dos atendimentos e serviços já prestados na Santa Casa de Barra Mansa, pelo Oncobarra. Isso porque, de acordo com o Ministério da Saúde, um serviço de oncologia clínica, como um hospital oncológico, pode ser montado em outra cidade da região onde exista uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) desde que seja a responsável por todas as ações. Ou seja, para que o Hospital do Câncer de Resende possa funcionar, a Oncobarra, Santa Casa de Barra Mansa, tem que se responsabilizar e supervisionar o serviço, além de utilizar seu CNPJ nas ações do hospital.

A Prefeitura Municipal informou na época, que a previsão era que a unidade começasse a funcionar em 2024, fato que está longe de acontecer. Enquanto isso, os moradores ficam à espera do cumprimento de mais uma promessa e retorno dos R$ 40 milhões investidos.



O Jornal O Dia entrou em contato diversas vezes com a Prefeitura de Resende, mas não obteve retorno. Assim que tiver, atualizaremos esta reportagem.