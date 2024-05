Resende realiza evento com diversos serviços para os moradores - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 24/05/2024 16:14

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos vai realizar nesta sábado (25), mais um edição do programa "Resende Cidadã" com diversos serviços que serão oferecidos para os moradores da cidade. Iniciativa vai acontecer no distrito de Bulhões, em Resende (RJ).

Segundo a prefeitura, a ação tem início às 10h e vai até às 13h com uma extensa programação gratuita para toda a população participar. O local do evento é na Quadra de Esportes Morada das Rosas, Rua 4, s/n°, na Morada das Rosas.



Serão oferecidos serviços de assistência social, saúde, cidadania, além de atividades recreativas para a criançada. Para a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende, Jacqueline Primo, o evento já se consolidou como uma forma bem-sucedida de aproximar os serviços públicos de cidadania da população.



Ainda segundo Jacqueline, o Resende Cidadã é realizado em locais e horários estratégicos, incluindo os finais de semana, para aqueles moradores que não conseguem realizar algumas atividades durante a semana. "Através da programação, conseguimos proporcionar um momento de lazer e cidadania, com acesso igualitário a todos. Esperamos que a população do distrito de Bulhões aproveite ao máximo essa edição", finalizou a secretária.



Confira abaixo alguns dos serviços oferecidos neste sábado pelo programa:



- Assistência social;

- Ambulatório em atenção à saúde LGBTQI+;

- Educação e profissionalização com a divulgação de cursos e oportunidades na rede federal de educação;

- Direitos do consumidor;

- Distribuição de preservativos masculinos e femininos;

- Orientação para ingresso nas oficinas do confiar;

- Orientação à população em situação de rua;

- Orientação e cadastro em grupos de tratamento ao tabagismo;

- Orientação sobre microempreendedor individual;

- Orientação para mulheres (violência doméstica);

- Patrulha maria da penha;

- Orientação para pessoas com deficiência (emissão de formulário E orientação para gratuidade de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual);

- Orientação sobre serviços e direitos;

- Ouvidoria geral do município e da assistência social;

- Programa Antitabagismo;

- Programa Saúde na Escola: alimentação saudável;

- Saúde;

- Trabalho e renda (SINE);

- Orientação nutricional;

- Orientação de atividades físicas;

- Inscrições para ensino fundamental, médio e Pré-vestibular (Ceja resende);

- Agendamento junto ao Detran para identidade;

- Isenção para Identidade (necessário levar Certidão de Nascimento e Casamento original);

- Isenção para Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito);

- Habilitação para Casamento (necessário levar identidade e certidão de Nascimento original);

- Orientação aos Direitos do Consumidor.



Atividades para a família:



- DJ;

- Massagem relaxante e terapêutica;

- Teste rápido de hepatite B e C, sífilis e HIV;

- Aferição de pressão e glicose.