Publicado 29/05/2024 19:59

Resende - Os serviços essenciais de Resende continuarão funcionando sem alterações nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. A informação foi confirmada pela prefeitura de Resende nesta quarta-feira (29). Os outros setores e departamentos vão retornar o atendimento na segunda-feira, 03 de junho, a partidas das 12h.

Na sexta-feira, dia 31, foi decretado ponto facultativo. De acordo com a prefeitura, o expediente do governo municipal se encerrou nesta quarta-feira (29) às 18h e só voltará na segunda para atender toda a população.

Confira abaixo os horários de funcionamento dos serviços essenciais da cidade:



Saúde

A Santa Casa realizará atendimento durante este feriado prolongado com atendimento em pacientes previamente agendados. Na sexta-feira, dia 31, serão realizadas 36 cirurgias oftalmológicas de catarata. No sábado, dia 1º, a unidade realizará 45 procedimentos de pterígio e cinco de calázio. Ao todo, 81 pacientes foram agendados.



Já o Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e o Hospital da Criança Albert Sabin seguirão atendendo todos os dias. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso seguirão com o atendimento funcionando normalmente.



Em caso de necessidade de remoção de pacientes, a população contará com os serviços da Central de Ambulâncias, que pode ser acionada através do telefone (24) 3381-4493, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192.



As unidades de saúde (postos, USFs e policlínicas) estarão fechadas até domingo, voltando ao funcionamento normal na segunda-feira.



Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Resende (NHR), localizado ao lado do Hospital de Emergência, ficará fechado entre sábado e terça-feira, retornando normalmente na quarta-feira, das 8h às 11h. A direção do serviço concluiu que o estoque está seguro para suprir as demandas deste período.



Defesa Civil

Segundo a Defesa Civil, a previsão para o feriado prolongado é de tempo estável, sem possibilidade de chuva e rajadas de vento. O órgão ficará de plantão 24 horas todos os dias para atender casos de emergência e eventuais calamidades públicas, como alagamentos, chuvas e desmoronamentos. O telefone para emergência é o 199.



Recolhimento de lixo

As atividades de recolhimento de lixo doméstico seguirão o cronograma habitual, sem interrupções.



Assistência Social e Direitos Humanos

O Acolhimento Institucional (Abrigo), que atende a população de rua, seguirá funcionando durante o feriado prolongado. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também atua no Plantão Social 24 horas, mecanismo acionado pelos hospitais e órgãos de segurança pública, em casos de necessidade.



Sine Resende

O Sine encerra as atividades nesta quarta-feira, dia 29, às 18h. O atendimento retorna na próxima segunda-feira, das 8h às 18h. A sede do Sine é na Avenida Marechal Castelo Branco, n° 104, no bairro Jardim Tropical, no 3° andar do Edifício da APM. Mais informações pelo telefone (24) 3360-6238.