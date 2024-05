Resende realiza mutirão de exames preventivos nesta quarta-feira - Foto: Divulgação/PMR

Resende realiza mutirão de exames preventivos nesta quarta-feiraFoto: Divulgação/PMR

Publicado 28/05/2024 20:58

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vão realizar nesta quarta-feira (29), uma ação de exames preventivos para os moradores da cidade. O mutirão vai acontecer em 14 unidades de saúde de Resende com atendimentos das 17h às 20h.

O objetivo é ampliar o número de preventivos feitos na rede pública. Dessa forma, é possível atender moradores que não conseguem ter tempo disponível para os exames de rotina durante a semana, em razão do trabalho, entre outros motivos.

Segundo a prefeitura, quem estiver interessado precisa apenas comparecer na unidade dentro do horário de 17h às 20h, não há necessidade do pré-agendamento. É importante reforçar que as mulheres interessadas em participar da ação não precisam morar nos bairros participantes deste mutirão.



De acordo com o secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto, os mutirões com exames em horário estendido acontecem periodicamente, possibilitando novos cronogramas e oportunidades, já que o preventivo permite a detecção precoce do câncer de colo do útero.

Confira abaixo os locais e telefones para mais informações sobre a ação desta quarta-feira: