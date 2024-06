Publicado 03/06/2024 15:21

Resende - Um homem, de 46 anos, foi morto com tiros no rosto na noite deste domingo (2). O crime aconteceu na Rua Servidão, no bairro Surubi, em Resende (RJ).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe foi acionada, ele já não havia resistido aos ferimentos e morreu ainda no local. A perícia foi até o endereço para levantar informações e ajudar a Polícia Civil nas investigações sobre o que aconteceu e quem efetuou os disparos.

Após a equipe da perícia liberar o local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Segundo o IML, o homem recebeu diversos disparos, sendo a maioria na região do rosto.



O crime foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando as circunstâncias do assassinato e também quem foi o autor dos tiros. Até o momento, ninguém foi preso.