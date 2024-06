Peixamento no Rio Paraíba do Sul acontece nesta terça - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 03/06/2024 15:13 | Atualizado 03/06/2024 15:30

Resende - Em comemoração ao dia do meio ambiente, nesta terça-feira (4), mais de 3 mil peixes serão soltos em Resende (RJ). A ação vai acontecer em frente ao campus de Resende do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Prefeito Botafogo, no bairro Comercial da cidade.

Ao todo 3.500 peixes de espécies nativas da região serão soltos no Rio Paraíba do Sul. A iniciativa é uma parceria da ArcelorMittal, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Prefeitura Municipal de Resende. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a natureza e as ameaças ambientes existentes.

Segundo a prefeitura, os peixes são oriundos do Banco Genético Vivo de espécies ameaçadas de extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul, sediado no Projeto Piabanha, que fica localizado em Itaocara, no Rio de Janeiro. O peixamento está incluso na programação da Semana do Meio Ambiente em Resende, que terá atividades até a próxima sexta-feira.



De acordo com o diretor da ArcelorMittal do Sul Fluminense, o peixamento garante o equilíbrio e a reprodução do ecossistema, na manutenção da estabilidade e na preservação das espécies.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado na próxima quarta-feira, dia 5 de junho. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, com o objetivo de chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais. Além disso, a data traz uma reflexão sobre a preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, inesgotáveis.

A ação de soltura dos peixes no rio vai acontecer às 16h em frente ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, em Resende.