Motoneta clonada é apreendida pela PRF - Foto: Divulgação/PRF

Motoneta clonada é apreendida pela PRFFoto: Divulgação/PRF

Publicado 06/06/2024 20:19

Resende - Um homem foi preso por trafegar com uma motoneta clonada na tarde desta quarta-feira (5), em Resende (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Policiamento Tático da 7ª DEL PRF (GPT7) estava fazendo um deslocamento administrativo na Rua Coronel Brasiel, por volta das 14h, quando observou uma motoneta com placa do Rio de Janeiro mal estacionada e com a roda traseira na via.



Ao se aproximarem, os agentes foram informados por uma senhora que a motoneta pertencia ao seu filho e foi chamá-lo. Quando o homem se aproximou, apresentou toda a documentação solicitada pelos policiais, que consultaram no sistema e descobriram que havia um registro de clonagem referente à placa do veículo.

Após a consulta, a PRF realizou uma inspeção veicular minuciosa e constataram que a numeração do chassi e motor apresentavam sinais de adulteração. Segundo os agentes, o individuo alegou que comprou a motoneta em uma agência de venda de veículos de Barra Mansa, em 04/08/2022, e pagou R$ 17.000.



O homem, 39 anos, foi detido e a ocorrência registrada na 89ª DP de Resende para todos os procedimentos legais cabíveis.