Condutora perde controle do carro e causa dois acidentes na Dutra, em ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 06/06/2024 20:09 | Atualizado 06/06/2024 20:11

Resende - Uma mulher bateu na defensa metálica da Via Dutra na manhã desta quarta-feira, em Resende (RJ). O acidente aconteceu por volta dás 11h na altura do km 307 da rodovia, próximo à balança de pesagem de veículos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a condutora perdeu o controle do veículo e colidiu com a defensa metálica do canteiro central da Dutra. A equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia socorreu a motorista e levou para o Hospital de Emergência de Resende.

Após a colisão, houve uma retenção no trânsito, cerca de 1 km antes do local do acidente. Com a redução na velocidade e retenção do fluxo, formou-se uma fila de veículos. Um motociclista que trafegava no final da fila, por um descuido, não observou que os veículos à frente haviam parado e bateu na traseira de um carro.

O condutor do carro saiu ileso e o motociclista foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR para o Hospital de Emergência de Resende.