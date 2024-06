Veículo bate em bicicleta na Via Dutra, em Resende - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 06/06/2024 20:03

Resende - Um veículo bateu em uma bicicleta no acostamento da Via Dutra, em Resende (RJ), por volta das 22h desta quarta-feira (5) e fugiu em seguida. O acidente aconteceu na altura do km 309, na pista sentido Rio da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os policiais estavam realizando um policiamento ostensivo dinâmico, quando avistaram um ciclista caído na margem da estrada com ferimentos causados por uma colisão.

Após se aproximar, a polícia percebeu que o ciclista estava com ferimentos graves, mas consciente e informou aos agentes que seguia pelo acostamento, quando sentiu o impacto da batisa traseira. Segundo o depoimento dele, com a força da colisão ele foi jogado para o chão e não conseguiu identificar o veículo que o atingiu.

O automóvel que causou o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima. Imediatamente a equipe da Polícia Rodoviária Federal acionou o resgate médica da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, que socorreu o ciclista e levou para o Hospital de Emergência de Resende.

A PRF realizou um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) e, também registrou esse caso na 89ª DP de Resende pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor agravada por fuga do local de acidente sem prestar socorro à vítima, apesar do autor desconhecido por conta da evasão sem identificação.

A Polícia Civil está investigando o caso para tentar indiciar o condutor do automóvel e autuar conforme a legislação.