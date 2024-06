Jovem é preso e motocicleta recuperada pela PRF, em Resende. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 07/06/2024 17:32

Resende - Uma motocicleta foi recuperada por volta das 22h nesta quinta-feira (6). Caso aconteceu na Avenida Dorival Marcondes Godoy, em Resende (RJ). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) estava saindo da sede com destino à Dutra, quando se deparou um indivíduo estacionando uma moto.

Ao avistar a viatura, o suspeito entrou, rapidamente, para dentro de um bar em atitude suspeita. A partir disso, a equipe decidiu fazer uma consulta do veículo no sistema e descobriu que havia um registro de roubo com data de 04/11/2023, no Rio de Janeiro(RJ). Com a presença da equipe próximo à motocicleta, o jovem, de 20 anos de idade, saiu do bar e informou aos agentes que estava na posse da motocicleta.

Ele informou ainda ser militar da Academia Militar das Agulhas Negras e que pegou o veículo emprestado com um amigo, por volta das 10 horas da manhã, para ir ao mercado no bairro Paraíso comprar material para um churrasco que seria realizado no dia seguinte.



Diante dos fatos, o veículo e o jovem foram encaminhados para a 89ª DP em Resende para as medidas cabíveis. Segundo a polícia, a motocicleta foi apreendida e o indivíduo preso em flagrante.