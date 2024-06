Publicado 10/06/2024 20:27

Resende - As inscrições para o minicurso de gastronomia junina estão abertas. A oficina é uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) e tem como objetivo ampliar o cardápio para as festas juninas, que acontecem nesta época do ano.

Os pratos são variados, como caldo verde com farofa de pão de alho, sanduíche de carne louca com barbecue, caldo de feijão branco e cogumelos e bolo gelado de milho com coco. As aulas acontecem toda quinta e sexta-feira na sede do Senac.

Para participar é preciso ter no mínimo 16 anos, preencher um formulário e levar documentação como RG e CPF para concluir o cadastro e garantir a vaga.

O endereço do Senac Resende é Rua Sarquis José Sarquis, número 80, no bairro Jardim Jalisco, em Resende. As aulas começam nesta quinta, dia 13 de junho e têm previsão de término no dia 21 de junho.