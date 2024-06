Moto se parte ao meio e casal fica ferido - Foto: Divulgação/PRF

Moto se parte ao meio e casal fica feridoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 10/06/2024 20:13

Resende - Dois jovens ficaram feridos depois de se envolverem em um acidente na noite deste domingo (9), na Via Dutra. O caso aconteceu no início da noite, na altura do bairro Fazenda da Barra, na pista sentido São Paulo, em Resende (R).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, de 24 anos, disse aos agentes que seguia viagem na rodovia com uma jovem, de 21 anos, quando um carro fechou a passagem e ele perdeu o controle da direção da moto.

Depois da colisão, os dois jovens caíram da moto e rolaram pela estrada por cerca de 30 metros. Para se protegerem e não serem atropelados, eles se arrastaram até o canteiro central da Via Dutra. O motorista do carro fugiu, sem prestar socorro às vítimas.

Após a colisão, a moto bateu contra uma estrutura de sustentação da rodovia e se partiu ao meio. Os dois foram socorridos por uma equipe médica da CCRR RioSP, concessionária que administra a rodovia e levados para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a polícia, no momento do acidente, o trecho fluiu apenas pela faixa da direita, mas logo após o atendimento às vítimas, foi normalizado.