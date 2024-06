Defesa Civil de Resende instala câmeras de monitoramento dos rios - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 07/06/2024 18:15

Resende - A Defesa Civil de Resende realizou a instalação de um equipamento para monitorar o nível do Rio Paraíba do Sul na cidade. A câmera foi instalada no Rio Alambari, mas, segundo a prefeitura, o monitoramento já era realizado nos Rios Pirapitinga e Sesmaria desde 2023.

O sistema de câmeras tem como objetivo monitorar todas as informações e imagens em tempo real, durante 24 horas por dia. Os rios fiscalizados são: Sesmaria, Pirapetinga e Rio Alambari. Segundo o superintendente da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, esse monitoramento remoto proporciona mais segurança e otimização no tempo de resposta da Defesa Civil para alertas e atendimento das ocorrências.

Um dos principais problemas é em relação às enchentes no município. Com esse novo equipamento preventivo, será possível identificar qualquer emergência antes que aconteça de fato e, por isso, muitas tragédias poderão ser evitadas.





Esse controle intensivo sobre os três afluentes é um grande passo para a Defesa Civil, que trabalha diariamente para atender e, principalmente, evitar ocorrências relacionadas à transbordamentos de rios na cidade.