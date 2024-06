Homem é preso por andar com motocicleta clonada - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 12/06/2024 16:52

Resende - Um homem, de 30 anos, é preso com motocicleta clonada na tarde desta terça-feira (11), na Via Dutra, em Resende (RJ). A prisão aconteceu na altura do km 305, sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) estava realizando uma ronda na rodovia, quando avistaram uma motocicleta que chamou a atenção dos agentes. Em seguida eles deram ordem de parada para o condutor, que atendeu o pedido.

Ao ser questionado, o homem informou que tem 30 anos de idade, mora em Resende e afirmou ter comprado a moto por meio de um anúncio na rede social, há oito meses. Disse ainda que trocou o carro que tinha pela motocicleta e recebeu R$ 3.000 na troca.

Segundo a PRF, a equipe analisou o veículo e percebeu adulteração e remarcação do chassi e do motor. O condutor e a moto foram levados para a delegacia de Resende para os procedimentos cabíveis. O homem foi preso em flagrante por receptação e o veículo foi apreendido.