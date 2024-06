Publicado 11/06/2024 18:02

Resende - O Hemonúcleo de Resende vai realizar uma campanha nesta sexta, dia 14 de junho e neste sábado, dia 15 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue.

A ação vai acontecer no hemonúcleo da cidade que fica anexo ao Hospital Municipal de Emergência, no bairro Jardim Jalisco. A campanha tem como objetivo celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, já que é tão importante e salva vidas. O horário de funcionamento será de 8h até às 13h durante esses dias.



Para ser um doador é preciso levar um documento com foto. Além disso, a unidade recomenda estar bem alimentado, o interessado tem que ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50kg e estar bem de saúde. Menores de idade, é necessário que pais ou responsáveis preencham um formulário autorizando a doação.

Já para os maiores de 60 anos, a única condição é que esta não seja sua primeira doação.

Pessoas que passaram por algum procedimento com agulhas devem aguardar um período de 12 meses para se tornarem doadores.