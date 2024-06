Publicado 11/06/2024 17:37

Resende - A Polícia Militar de Resende apreendeu duas máquinas caça-níqueis no fim da tarde desta segunda-feira (10). Os equipamentos foram encontrados em um imóvel, no bairro Paraíso, em Resende (RJ).

Segundo informações da PM, uma equipe do Serviço Reservado recebeu denúncia de que suspeitos estavam realizando jogos de azar dentro de um imóvel na Rua Nossa Senhora Aparecida. Ao chegarem no local, a polícia encontrou um homem, de 51 anos de idade.

De acordo com o depoimento do suspeito, ele confirmou que estava no local para jogar, mas que não havia encontrado ninguém dentro da residência. Os agentes prosseguiram com a ocorrência e encontraram duas máquinas caça-níqueis funcionando.

Após a apreensão dos equipamentos, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) foram até o endereço e localizaram placas de computador. O material encontrado foi encaminhado para a delegacia de Resende.

O homem, encontrado dentro do imóvel, prestou depoimento e em seguida foi liberado.