Publicado 12/06/2024 17:13

Resende - O 1º Campeonato Estudantil de Xadrez será realizado neste sábado, dia 15 de junho, em Resende (RJ). De acordo com a Prefeitura Municipal de Resende, o evento é voltado para alunos da rede pública e privada da cidade.

A competição vai acontecer na Escola Municipal Noel de Carvalho, no bairro Liberdade. O objetivo principal é desenvolver a prática do xadrez na região Sul Fluminense e fomentar a intelectualidade através da difusão de um esporte mental.

O xadrez traz inúmeros benefícios para quem pratica. No caso de crianças e adolescentes, a prática auxilia no desenvolvimento de pensamento estratégico, foco, concentração, criatividade e paciência. Segundo os especialistas, todos esses benefícios contribuem positivamente para a formação de adultos inteligentes e conscientes.



As inscrições para o 1º Campeonato Estudantil de Xadrez vão até quinta-feira, dia 13 de junho. Outras informações estão disponíveis pelo whatsApp: (24) 992489506.